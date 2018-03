Samedi 24 mars vers 22h00, sur l’autoroute A1, peu avant l’échangeur d’Yverdon-Sud, une patrouille de la Gendarmerie vaudoise a remarqué le comportement suspect du conducteur d’une voiture à plaques genevoises. Les gendarmes ont tenté d’intercepter ce véhicule, qui a pris la fuite à haute vitesse en direction du centre-ville d’Yverdon. Une course-poursuite s’est engagée. Alarmées, des patrouilles de la Police du Nord vaudois et de la Gendarmerie sont venues en renfort. Lors de ces déplacements en urgence, une voiture la Gendarmerie et une de la Police du Nord vaudois sont entrées en collision à la hauteur du giratoire de l’avenue des Sports. Suite au choc, deux agents de police et une gendarme ont été légèrement blessés. Ils ont été conduits à l’Hôpital d’Yverdon pour divers contrôles. Ils ont pu quitter l’établissement précité, durant la nuit.



La Procureure de service vaudois a ouvert une enquête, les investigations étant confiées aux spécialistes de l’unité de circulation de la Gendarmerie vaudoise. La route a été fermée de 22h00 à 23h30 pour les besoins du constat et du dépannage.



Quant au conducteur poursuivi, il a finalement pu être arrêté dans la zone industrielle, des Prés-du-Lac. Ce ressortissant bulgare de 40 ans, de passage dans notre pays, conduisait sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire et a commis lors de la poursuite de nombreuses violations graves des règles de la circulation. Sur ordre de la Procureure de service, il a été entendu par les gendarmes et gardé à disposition de la magistrate en charge de l’enquête.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici