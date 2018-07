Samedi 28.07.2018, aux environs de 18h15, des enfants qui nageaient au large de la plage de Gland, au chemin de la Falaise, ont vu une forme humaine qui gisait à 2 ou 3 mètres de fond. Un adulte a alors plongé et a remonté le corps sans vie d’un homme vêtu d’un caleçon de bain. Plusieurs patrouilles de gendarmerie se sont rendues sur place pour sécuriser le site et effectuer les premières investigations en collaboration avec la brigade de police scientifique. Des recherches effectuées par les plongeurs de la société de sauvetage de Rolle ont permis de retrouver des effets personnels à proximité du lieu de découverte du cadavre. La victime a pu être finalement identifiée. Il s’agit d’un homme domicilié en France, âgé de 46 ans et travaillant dans la région. La Procureure de service a été renseignée et a demandé des investigations pour préciser les causes exactes du décès. Cet événement a nécessité l’intervention de 3 patrouilles de la gendarmerie vaudoise, de 2 collaborateurs de la brigade de la police scientifique de la Police de sureté, du bateau de la brigade du lac, de la société de sauvetage de Rolle et d’une ambulance accompagnée du SMUR de Nyon.

