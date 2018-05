Police VD : Démantèlement d’un réseau de trafiquants de cocaïne actifs dans les villes d’Yverdon-les-Bains et de Vevey. - 08.05.2018

C’est au terme de plusieurs mois d’investigations menées par la brigade des stupéfiants de la police de sûreté vaudoise que plusieurs protagonistes d’un trafic de drogue localisé à Yverdon-les-Bains et à Vevey ont été interpellés. Les investigations ont été réalisées en collaboration avec les gardes-frontière suisses et la Police genevoise. Ce réseau avait des ramifications jusqu’aux Pays-Bas et était majoritairement composé d’individus originaires d’Afrique de l’Ouest. Les inspecteurs de la brigade des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise se sont néanmoins focalisés sur l’arrestation des trafiquants de cocaïne actifs dans le canton de Vaud ayant des contacts à l’étranger. Après un important travail en amont effectué durant plusieurs mois, ils ont réussi à saisir près de 13 kilos de cocaïne, 79'670 francs et 53'440 euros. L’enquête a par la suite démontré, l’importation sur le territoire helvétique, de plusieurs centaines de kilos de cocaïne. La particularité de ce réseau est que la quasi-totalité des transporteurs de drogue étaient d’origine européenne. En outre, 13 personnes, âgées entre 28 et 51 ans, ont été arrêtées. Il s’agit de 6 Nigérians dont 5 qui sont domiciliés en Suisse, de 2 Roumains domiciliés aux Pays-Bas, de 2 Polonais également domiciliés aux Pays-Bas, de 2 Allemands domiciliés en Allemagne ainsi que d’une Albanaise domiciliée en Suisse. Des procédures pénales sont actuellement instruites contre les trafiquants de drogue par le ministère public vaudois et ces derniers ont été placés en détention.

