Mercredi 25 avril 2018, vers 18h30, la centrale de la Police cantonale a reçu plusieurs appels de témoins signalant de nombreux coups de feu dans un immeuble près de la gare à Payerne. Dans la cage d’escaliers de cette habitation, les patrouilles de la gendarmerie vaudoise secondées ensuite par un détachement du DARD (Détachement action rapide et dissuasion) de la Police cantonale ont découvert deux corps sans vie, ceux d’un jeune homme et d’une femme. Leur identification est en cours. Plusieurs douilles jonchent le couloir. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il s’agirait d’un drame dans une famille portugaise. L’auteur présumé avait quitté les lieux avant l’arrivée de la police. Il s’agit d’un Portugais de 49 ans domicilié dans la région. Un important dispositif policier a été mis en place dans les environs de Payerne. La rue de la gare a notamment été fermée à la circulation. L’immeuble a été évacué par sécurité et pour les besoins du constat. Les habitants ont été déplacés dans un établissement public. Durant la nuit et après discussion avec le groupe de négociation de la police cantonale, le suspect s’est rendu au poste de gendarmerie de Payerne où il a été interpellé. Il n’a pas opposé de résistance. La Procureure de service s’est déplacée sur les lieux et a ouvert une enquête. Elle a confié les investigations aux inspecteurs de la brigade criminelle de la Police de sûreté. Cet événement a nécessité l’engagement de nombreuses patrouilles de la gendarmerie vaudoise (dont le DARD), d’inspecteurs de la Police de sûreté (dont la brigade police scientifique), de la Police cantonale fribourgeoise, des pompiers du SIDS Broye-Vully et de l’équipe mobile d’urgences sociales (EMUS).



Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici