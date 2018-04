Pour rappel, un double homicide avait été perpétré mercredi 25 avril 2018, vers 18h30, dans un immeuble près de la gare à Payerne. L’auteur présumé, un Portugais de 49 ans, avait été interpellé durant la nuit. De nombreuses opérations d’enquête ont été et sont encore menées dans cette affaire. Les deux victimes décédées ont été formellement identifiées aujourd’hui comme étant la femme de l’auteur présumé, une Portugaise de 45 ans, et leur fils aîné de 18 ans. Cette dame et les enfants avaient quitté le domicile conjugal depuis quelques semaines et habitaient dès lors à l’adresse du drame. L’arme utilisée pour ces homicides est l’une des armes de poing que détenait l’auteur présumé et pour lesquelles il posséder un permis. Toutes ses armes ont été retrouvées par la police cantonale.

L’auteur présumé a été entendu pour la Procureure en charge qui va demander son arrestation au Tribunal des mesures de contrainte.