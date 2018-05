Dimanche 13 mai 2018, vers 21h30, un incendie s’est déclaré dans une habitation au centre du village d’Arnex-sur-Orbe. Le feu s’est rapidement propagé à une seconde maison contiguë, puis partiellement à deux autres habitations mitoyennes. Les deux premiers bâtiments touchés ont été entièrement la proie des flammes, quant aux deux autres un bilan de la situation doit être établi. Tous les occupants ont pu quitter leur logement et ont été relogés pour la nuit. Aucun blessé n’est à déplorer. Les autorités communales ont ouvert et mis à disposition des locaux communaux. Dépêchées sur les lieux du sinistre, la gendarmerie vaudoise a pu sécuriser le secteur d’intervention. L’incendie a été combattu par les sapeurs-pompiers des SDIS Plaine de l’Orbe, Nord vaudois, Venoge Région et Vallorbe Région avec l’appui du SPSL de Lausanne. Les inspecteurs de la brigade de police scientifique et ceux du groupe incendie ont procédé aux constats techniques. L’enquête suit actuellement son cours pour déterminer les causes de l’incendie.

