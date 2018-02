Mercredi 21 février 2018, vers 00h20, un témoin a appelé le centre d’engagement de la Police cantonale pour lui signaler qu’un incendie s’était déclaré dans un immeuble à Echandens.



Dépêchée sur les lieux du sinistre, la police a sécurisé les environs et s’est assurée que personne ne se trouvait encore dans l’immeuble. L’incendie a été maitrisé par les pompiers du SDIS Morget et du SPSL. Tous les locataires de l’immeuble ont été recensés et aucune personne n’a été blessée.



Ils ont pu être relogés pour la nuit. L’enquête suit actuellement son cours pour déterminer les causes de l’incendie.

