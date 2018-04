Samedi 14 avril, peu après 14h00, le Centre de traitement des alarmes du 118 a reçu un appel d’un témoin qui signalait qu’une écurie était la proie des flammes à Essertes.

Les services du feu et la gendarmerie sont immédiatement intervenus et se sont assuré qu’aucun bétail ne se trouvait à l’intérieur. L’incendie a rapidement été maîtrisé. L’étable a été partiellement calcinée. Personne n’a été blessé.

L’enquête suit actuellement son cours pour déterminer les causes de l’incendie.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici