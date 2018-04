Ils sont toujours à pied d'oeuvre pour éteindre ce feu, le vent rendant les opérations plus difficiles. Un des locataires est blessé ; incommodé par les fumées, il a été transporté par la REGA au CHUV. Sa vie n'est pas en danger. Le chalet est très fortement endommagé.



Le procureur de service a été avisé. Les inspecteurs de la police de sûreté devront déterminer les causes de cet incendie avec l'aide des gendarmes de la région. Dix véhicules des pompiers des SDIS du Pays d'Enhaut, de Riviera et du Chablais ont été mobilisés.

