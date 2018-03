Dimanche 18 mars 2018, aux environs de 04h30, un incendie s’est déclaré dans une ancienne ferme. Les services du feu et la gendarmerie se sont rendus rapidement sur place.

Les trois occupants du bâtiment ont pu sortir de leurs appartements aidés par des tiers. Ils seront relogés dans le village. Une habitante octogénaire a été incommodée par la fumée. Elle a été transférée par ambulance à l’hôpital de Payerne pour des contrôles.

La maison est totalement détruite. Les pompiers ont pu sauvegarder des flammes une cave à vin adjacente.

Les investigations sont en cours pour identifier les causes de l’incendie. L’enquête est menée par les spécialistes incendie et la brigade de police scientifique de la Police de sûreté avec l’appui de la gendarmerie.

Cette intervention a nécessité l’engagement d’une quarantaine de pompiers répartis entre les SDIS Broye-Vully et Nord Vaudois et appuyés par les pompiers de la région de Morat et de Lausanne. Trois patrouilles de la gendarmerie vaudoise, ainsi que des spécialistes de la Police de sûreté ont également été engagés.

