Un important dispositif de secours a été déployé cette nuit, à 2h30, à Eclépens sur le site de l’entreprise CRIDEC en raison d’un incendie. Les pompiers ont rapidement confiné le sinistre de manière à ce qu’il ne se propage pas. Aucune personne ne se trouvait dans le bâtiment. Toutes les eaux d'extinction ont été retenues sur le site et aucun rejet ni à la STEP ni à la Venoge n'a été constaté. La population n’a pas été mise en danger par les fumées dégagées par le sinistre et la circulation routière n’a pas été affectée.

La problématique de l'évacuation des déchets sera réglée d'entente entre la Direction générale de l’Environnement et l'entreprise.

L'intervention a nécessité l'engagement de huit patrouilles de gendarmerie, des spécialistes en matière d’incendie de la police de sûreté vaudoise, des SDIS de Venoge, Lausanne-Epalinges, Nord-Vaudois et SDISPO (pompiers de Orbe), de l'inspecteur ECA, de la Direction générale de l’Environnement, de la Protection civile de Morges pour le ravitaillement des intervenants, du Soutien Sanitaire Opérationnel et de l'État-major cantonal de conduite (EMCC).

Le procureur de service a été informé. L’instruction pénale visera à déterminer les causes de cet incendie. Les investigations seront menées par la Police cantonale vaudoise.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici