Jeudi 11 janvier 2018, à 00h30, le centre d'engagement et de transmissions de la Police cantonale vaudoise était informé d'un fort dégagement de fumée dans le Théâtre de l'Alcazar à Territet. Rapidement sur place, les pompiers du SDIS Riviera ont pu maîtriser l'incendie qui provenait d'un bureau à l'intérieur du bâtiment en chantier. Cette partie n'étant pas habitée, personne n'a été incommodé ou blessé et aucun évacuation n'a été nécessaire. Des meubles et le local ont été endommagés. Les causes du sinistre ne sont pour l'heure pas déterminées.

Les investigations sont menées par les spécialistes du groupe incendie de la police de sûreté vaudoise.

Cette intervention a nécessité la présence sur place de plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la Gendarmerie vaudoise, des pompiers du SDIS Riviera et du SPSL Lausanne.

