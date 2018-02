Jeudi 1er février 2018, vers 3h44, deux agents de la Police Nord vaudois ont remarqué lors d’une patrouille que le Moulin d’Yverdon était en feu, à la rue Cordey, à Yverdon-les-Bains. Ils ont immédiatement renseigné le Centre d’engagement et de transmissions de la Police cantonale vaudoise et procédé à l’évacuation des deux habitants du bâtiment. Les services du feu et la Gendarmerie sont immédiatement intervenus. A leur arrivée, outre les travaux d’extinction, ils ont procédé à l’évacuation des six habitants d’un immeuble contigus à celui sinistré. Personne n’a été blessé dans cet incendie. Le personnel sanitaire du détachement poste médical avancé (DPMA) a procédé, sur place, au contrôle de toutes les personnes évacuées.

Les investigations sont en cours pour identifier la cause de l’incendie. Le procureur de service a été renseigné et l’enquête est menée par les spécialistes du groupe incendie et de la brigade police scientifique de la Police de sûreté avec l’appui des gendarmes de la région.

L’intervention a nécessité l’engagement des pompiers venant des SDIS régional du Nord vaudois et d’Orbe, du SPSL de Lausanne, de l’inspecteur cantonal du feu, du détachement poste médical avancé (DPMA), d’une ambulance, de plusieurs patrouilles de la Police Nord vaudois et de la Gendarmerie, des spécialistes du groupe incendie ainsi que de la brigade police scientifique de la Police de sûreté. Représentante des autorités communales, la municipale de police s’est également déplacée sur les lieux du sinistre durant la nuit.

Lors de l’établissement du présent communiqué, les pompiers œuvraient toujours afin de maîtriser le sinistre. La rue Cordey est fermée à la circulation pour une durée indéterminée (au minimum jusqu’à 12h00).

(photo SDIS régional du Nord vaudois)

