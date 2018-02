Mercredi 7 février à 01h48, une patrouille de la Police Région Morges a appelé la centrale d’engagement de la Police cantonale pour avertir qu’un incendie s’était déclaré au 2ème étage de l’Hôtel de la Plage de Préverenges. Egalement avertis, les pompiers sont rapidement arrivés sur place et ont inspecté le bâtiment pour s’assurer que les personnes qui s’y trouvaient avaient été évacuées. Neuf personnes ont été relogées dans des hôtels environnants, aucune n’a été blessée. Le syndic de Préverenges a été avisé et s’est rendu sur place

L’incendie a été maîtrisé vers 05h30 et l’immeuble est en partie détruit. Les inspecteurs du groupe incendie et de la brigade de police scientifique de la Police cantonale devront déterminer les causes de l’incendie.

L’intervention a nécessité l’engagement de 3 patrouilles de la gendarmerie, de 4 patrouilles de la Police Région Morges, de 2 ambulances du CSU Morges-Aubonne et d’USR Villars-Ste-Croix, des pompiers du SIS Morget et du SPSL de Lausanne, ainsi que du DPMA / SSO.

