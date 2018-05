Mercredi, 09.05.2018, vers 06h15, un individu s’est retranché chez lui, à Bex, après avoir refusé d’ouvrir sa porte à des policiers venu chez lui sur mandat de la Justice de Paix. Il a menacé de mettre fin à ses jours si la police tentait de pénétrer dans son appartement. Un important dispositif policier a été mis en place pour isoler les lieux et tenter de raisonner cette personne. Après plusieurs heures de discussion, la cellule négociation de la Police cantonale a obtenu de l’intéressé qu’il ouvre sa porte. Le DARD a pu intervenir afin de le maîtriser. Compte tenu de son comportement et de ses intentions funestes, il a été nécessaire de faire usage d’un moyen de contrainte non létal, le taser. Au terme de l’intervention, il a été acheminé en milieu hospitalier pour y recevoir des soins adéquats. Cette intervention a nécessité l’intervention de la Police régionale du Chablais avec 6 policiers, de 20 gendarmes, dont ceux du DARD accompagnés d’un médecin tactique, de 3 inspecteurs de la Police de sûreté, dont 2 négociateurs, des SDIS Chablais et Lausanne (GATF) avec 13 hommes et 4 véhicules, d’une ambulance du Chablais vaudois avec 3 ambulanciers.

