La cérémonie de prestation de serment des aspirantes et aspirants, ainsi que des nouveaux collaborateurs de la Police cantonale vaudoise se déroulera le

Mercredi 18 avril, à 15h00,

sur la Place du Château, à Lausanne. A cette occasion, 34 personnes, soit les 14 aspirant(e)s gendarmes, les 11 aspirant(e)s inspectrices et inspecteurs de la Police de sûreté, tous issus de l'Académie de police à Savatan, ainsi que 9 nouveaux collaborateurs de la gendarmerie et de la police de sûreté, prêteront serment devant les autorités du Pays de Vaud. Le Commandant de la gendarmerie, le Colonel Alain Gorka, annoncera l'école à la Cheffe du département des institutions et de la sécurité, Madame la conseillère d'État Béatrice Métraux, en présence du Commandant de la Police cantonale, Monsieur Jacques Antenen et du Chef de la police de sûreté, Monsieur Alexandre Girod.

Les membres du Conseil d’État vaudois seront présents à la manifestation ainsi que d’autres personnalités du monde politique et judiciaire, les familles et proches des nouveaux policiers.

Un apéritif, servi à la salle de conférence (Œuf) de la Police cantonale, au Centre de la Blécherette, ponctuera la cérémonie. Les représentants des médias y sont également cordialement conviés.

