Mardi 29 mai 2018, vers 10h00, des gendarmes et policiers ont pénétré dans un appartement du bâtiment des Sauges à Lausanne, afin d’identifier de manière ciblée ses occupants et procéder à des perquisitions sous l'autorité du Ministère public (section STRADA) qui a ouvert plusieurs instructions pénales pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier pour trafic de cocaïne. Un autre appartement situé à Lausanne, dont les occupants sont également soupçonnés d’être impliqués dans ce trafic, a également été perquisitionné par la police. Un Nigérian de 52 ans, suspecté d’être l’auteur principal de ce trafic a été interpellé ainsi que trois autres personnes, dont une Suissesse de 57 ans et deux Nigérians âgés de 27 et 43 ans. Tous sont ou seront auditionnés et mis à disposition du Ministère public pour la suite des investigations pénales. Lors des diverses perquisitions effectuées dans les deux appartements, plus de 20'000 francs, environ 1’000 dollars, 600 euros ainsi qu’une centaine de grammes de cocaïne ont été saisis. Ces saisies s’ajoutent à celles déjà effectuées dans le cadre des investigations débutées il y a plusieurs mois. Cette vaste opération a mobilisé un dispositif total d’environ 150 gendarmes et policiers. Ils provenaient du SGov (sous groupement opérationnel vaudois en matière de maintien de l’ordre), composé de gendarmes vaudois et d’agents de la police municipale de Lausanne. Elle a également mobilisé des inspectrices et inspecteurs de la police de sûreté vaudoise, notamment ceux de la brigade des stupéfiants. Rappel des faits Depuis plusieurs mois, des investigations sont menées sous l’autorité du Ministère public par les inspecteurs des brigades des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise et de la Police municipale de Lausanne. Elles ont permis de démontrer qu’à partir du squat des Sauges, plusieurs individus s’adonnent au trafic de cocaïne. Avant les opérations de ce jour, ces investigations avaient déjà permis de déterminer l’activité de 12 trafiquants, originaires du Nigéria, du Cameroun, de l'Afghanistan et du Burkina Faso, âgés entre 22 et 52 ans. Ces derniers ont été placés en détention préventive et les enquêteurs ont déjà saisi 6,329 kg de cocaïne ainsi que CHF 41'000.- auxquels s’ajoutent les saisies effectuées ce jour.

