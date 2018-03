Mercredi 28 février 2018, vers 22h45, dans le quartier Sainte Luce proche de la gare de Lausanne, un homme, dont le comportement suspect avait attiré l’attention d’un agent de la police municipale de Lausanne, s’est montré oppositionnel lors de son contrôle, puis de son interpellation. Ce ressortissant nigérian de 40 ans, sans domicile connu et déjà condamné pénalement pour trafic de produits stupéfiants, n’a pas obtempéré aux injonctions de l’agent qui tentait de le contrôler, ni à celles des intervenants appelés en renfort. Il a dû être maîtrisé avec l’usage de la contrainte et entravé au moyen de menottes.

Juste après son immobilisation, cet homme a fait un malaise et perdu connaissance. Les policiers présents lui ont immédiatement prodigué des soins, pratiquant notamment un massage cardiaque, tout en faisant appel à une ambulance et au SMUR. Lors des premiers soins donnés par les policiers engagés puis par le personnel sanitaire, plusieurs boulettes de cocaïne ont été découvertes à côté de son visage ainsi que dans sa bouche. Après avoir été médicalisé sur place, il a été hospitalisé au CHUV, où il est décédé le lendemain en milieu de matinée.

La procureure de service a été renseignée et a ouvert une instruction pénale afin d’établir les causes et les circonstances de ce décès. Tous les agents de police engagés durant l’intervention ont été entendus à la demande du Ministère public. Les investigations et mesures d’enquête sont menées par les inspecteurs de la division criminelle et de la brigade de police scientifique de la Police de sûreté. Les investigations se poursuivent en collaboration avec le personnel du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) qui procédera à une autopsie visant à déterminer la cause du décès.

La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin afin de recueillir toutes informations utiles de personnes susceptibles d’avoir assisté à cette intervention. Elles sont invitées à prendre contact au 021 333 5 333.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici