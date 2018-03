Vendredi 16 mars 2018, le comité mixte franco-suisse de l’Accord de Paris s’est réuni à l’Hôtel Préalpina de Chexbres. Composé des autorités judiciaires, policières, douanières et des services centraux nationaux de Suisse et de France voisine, le comité mixte poursuit comme objectif principal l'évaluation périodique de la mise en œuvre de l’Accord de Paris de 2009, conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française. L’Accord vise, entre autres, une meilleure collaboration dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et a instauré la mise en place du Centre de Coopération Policière et Douanière de Genève.

Les principaux thèmes abordés lors de cette rencontre étaient :

· Bilan de l'activité 2017 du CCPD

· Bilan de la coopération directe et via les services centraux

· Point de situation sur la mise en œuvre de l’accord de Paris

· Poursuite de la collaboration notamment par le développement des patrouilles et groupes d’enquête mixtes · Recours au nouvel outil de l’équipe commune d’enquête.





