Police VD : Le conducteur d’une voiture de tourisme a terminé sa course dans le port du Petit-Bois à Morges. - 25.02.2018

Dimanche 25 février 2018, vers 06h00, un automobiliste a perdu la maîtrise de sa voiture et terminé sa course dans les eaux du lac à 28 mètres du quai, dans le port du Petit-Bois à Morges.

Des témoins ont signalé la présence d’un individu perturbé et complètement trempé dans un immeuble proche du port de Morges. La Police Région Morges est rapidement intervenue pour prendre en charge cet homme, qui a été emmené en ambulance à l’hôpital pour un contrôle. Peu après les agents de police ont découvert la voiture dans les eaux du port. Des plongeurs de la gendarmerie sont intervenus pour s’assurer que personne ne se trouvait dans le véhicule et participer aux opérations d’enlèvement avec l’aide d’une grue et d’un dépanneur. Les circonstances exactes de cet accident seront établies par l’enquête menée par la Police Région Morges.

