Depuis le début de l’année, les Polices cantonales fribourgeoise et vaudoise ont constaté une recrudescence du nombre d’escroqueries dites « au support Microsoft ». En effet, alors que quatre cas ont été rapportés pour toute l’année 2017 à Fribourg, ce sont dix cas et cinq tentatives qui ont été perpétrés depuis le début de cette année. Le préjudice total de ces escroqueries, réalisées au détriment de personnes physiques, s’élève à plus de 40'000 francs pour ces deux derniers mois. Dans le canton de Vaud, également dix cas ont été annoncés à la police cette année, alors qu’en 2017, 30 cas d'escroqueries Appel Microsoft, y compris les tentatives, ont été rapportés pour un préjudice total de 94'000 francs. De manière générale, ces escrocs, parlant allemand ou anglais, entrent en contact avec leur victime potentielle par téléphone, et se font passer pour des employés du support technique de Microsoft. Ils vont alors tenter de la persuader que son ordinateur présente des problèmes. Pour appuyer leurs dires, ils demandent à la victime d’ouvrir le journal d’événements de l’ordinateur, parsemé d’erreurs et d’avertissements (résultant du fonctionnement normal de l’appareil). Ces escrocs, prétextant qu’il s’agit d’erreurs importantes, proposent à leur victime d’installer un logiciel de prise en main à distance afin de pouvoir régler ces problèmes. Dès ce moment, ils ont un accès direct à l’ordinateur de leur victime et cherchent à lui soutirer de l’argent. Ils peuvent soit accéder à des données bancaires ou de cartes de crédit mémorisées dans l’ordinateur, soit réclamer le versement d’un montant (par le biais d’une carte de prépaiement), sans quoi ils menacent de détruire les données présentes sur l’ordinateur. Message de prévention





Afin de prévenir la survenance de ces escroqueries, la police rappelle quelques points importants : - Les véritables entreprises n’appellent pas sans avis préalable et ne demandent jamais qu’on leur communique par téléphone des données personnelles. - En cas de doute face à votre interlocuteur, coupez court à la conversation. - Ne donnez jamais accès à votre ordinateur pour un service que vous n’avez pas sollicité. - Si vous avez été victime d’un accès à distance non sollicité, éteignez votre ordinateur au plus vite et prenez contact avec une entreprise spécialisée en informatique ainsi que la police. - En cas de soupçon d’escroquerie, contactez la police sans délai. Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information MELANI, sous le lien suivant : https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/themen/fake_support.html





