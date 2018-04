Samedi, vers 12h20, la Police cantonale était avisée qu’un individu brisait les vitres des véhicules en stationnement et en mouvement à l’aide d’une barre de fer au chemin de Maillefer à Lausanne. Auparavant, l’intéressé avait agi de même sur des voitures et surtout frappé, sans motif apparent, un homme dans la zone industrielle de Maillefer au Mont-sur-Lausanne, toujours au moyen de sa barre métallique.



Très rapidement sur place, les unités de gendarmerie mobiles ainsi que la brigade canine ont pu interpeller l’auteur, un ressortissant nigérian, sans domicile fixe, âgé d’une vingtaine d’années.



Les premiers éléments indiquent que cet individu s’en est pris indistinctement à tout ce qui était à sa portée.



La victime, un ressortissant suisse âgé de 48 ans, a pu être soignée sur place par les ambulanciers avant d’être conduite au CHUV pour un contrôle plus approfondi.



En tout, 10 véhicules, 2 bus des TL et la vitrine d’une banque ont été endommagés.





La procureure de service a été renseignée. Elle a ouvert une procédure pénale et demandé la mise en détention de l’auteur au Tribunal des mesures de contraintes. L’enquête se poursuit au sein de la gendarmerie vaudoise.

Cet événement a nécessité l'intervention d’une ambulance Urgences Santé, de 3 patrouilles de la gendarmerie et de la brigade canine de la Police cantonale vaudoise.