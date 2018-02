Mercredi 14 février 2018, vers 17h45, le Centre d’engagement et de transmissions (CET) de la Police cantonale vaudoise était avisé d’un accident à la route de l’Industrie à Aigle. Victime d’un malaise, le conducteur, âgé de 54 ans et domicilié en Valais, a perdu la maîtrise de sa voiture qui a effectué une embardée de plusieurs centaines de mètres au cours de laquelle elle a heurté trois véhicules, avant de terminer sa course dans une auto en stationnement. Le conducteur a rapidement été secouru et a reçu les soins de premiers secours prodigués par les intervenants de la Police du Chablais vaudois (EPOC), puis par le personnel ambulancier et le médecin du SMUR, avant d’être héliporté, par la REGA au CHUV, à Lausanne. Il est décédé dans cet établissement hospitalier jeudi matin. Aucun autre blessé n’est à déplorer.

La procureure de service a été renseignée. Les investigations pour déterminer les circonstances exactes de l’accident ont été confiées aux collaborateurs de l’EPOC.

La route de l’Industrie a été fermée à la circulation jusqu’à 22h30.

Cet événement a nécessité l'intervention d’une ambulance du CSU Chablais, d’un équipage du SMUR, d’un hélicoptère de la REGA et de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de l’EPOC.

