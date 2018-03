Mardi 27 mars 2018, peu avant 05h00, un habitant d’Aubonne signalait qu’une trentaine de personnes manifestait bruyamment dans le centre de la localité. Il s’agissait en fait de défenseurs de la cause animale opposés notamment à la construction d’un abattoir à Aubonne. Ces manifestants se sont assis au milieu du carrefour de la place du Marché et ont entravé très fortement la circulation. Ils se sont ensuite déplacés devant l’Hôtel de Ville dont l’accès leur a été refusé par la Gendarmerie.

Parallèlement, une plainte était enregistrée suite au vol par introduction clandestine durant la nuit de 18 cabris aux abattoirs de Rolle. Une enquête pénale a été ouverte par le procureur de service. Les investigations sont confiées à la Gendarmerie territoriale. Le lien entre ces deux affaires doit encore être investigué.

Au vu de ces éléments, la Police cantonale a finalement décidé d’emmener tous les manifestants au Centre de la Police cantonale du Mont-sur-Lausanne pour procéder à leur identification voire à leur audition. Au total, ce sont 35 personnes (18 Suisses, 16 Français et 1 Portugais entre 19 et 53 ans) qui ont été interpellées.

Le quartier a été partiellement fermé à la circulation avec l’appui du personnel de la commune d’Aubonne, le trafic sur la route Lavigny-Aubonne étant lui dévié.

Plus d’une trentaine de gendarmes ont été mobilisés pour cette opération qui s’est déroulée sans heurts et sans blessé. La circulation est revenue normale dans le centre dès 09h20.



