Samedi 14 avril, vers 17h45, le Centre d’engagement et de transmission (117) de la Police cantonale a été informé qu’un kayak avait chaviré dans les eaux vaudoises du Léman au large de l’embouchure de l’Aubonne, à Buchillon. Les deux filles âgées de 7 et 9 ans, ont été secourues par des témoins et ramenées sur la rive d’Allaman par un pêcheur. En état d’hypothermie, elles ont été acheminées en ambulance à l’hôpital de Morges. Malgré l’intervention rapide des secours, le corps du père n’a pas pu être localisé le samedi en question. Il s’agit d’un Suisse âgé de 49 ans, domicilié dans la région. Celui-ci se trouvait avec ses deux filles sur le kayak et les circonstances de leur chute ne sont pas connues pour l’instant.

Les recherches subaquatiques ont repris dimanche 15 avril et ont permis de retrouver le corps sans vie du père, par 11,5 mètres de fond. Il a été sorti de l’eau par les plongeurs de la brigade du lac de la Gendarmerie. La procureure de service a été renseignée.

Cet accident a nécessité l’intervention d’un hélicoptère de la REGA, de deux ambulances, de l'équipe de soutien d'urgence (ESU), des sociétés de sauvetage de St-Prex, Rolle et Lutry, de plusieurs patrouilles de la PRM et de la Gendarmerie mobile de Bursins ainsi que de la brigade du lac de la Gendarmerie vaudoise.

