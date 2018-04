La jeune fille de 15 ans signalée disparue, probablement depuis la gare de Lausanne, ce dimanche 22 avril 2018, a été retrouvée saine et sauve. Afin de respecter la sphère privée de cette personne, ainsi que celle de sa famille, la Police cantonale vaudoise prie les médias de ne plus utiliser la photographie transmise lors de l'avis de disparition. Il est vivement recommandé de retirer ces images de vos bases de données et de toutes les publications effectuées. Avec nos remerciements pour votre précieuse collaboration.

