Un dispositif policier à été rapidement déployé pour sécuriser les lieux. Vers 14h30, après discussion téléphonique avec le groupe de négociation de la police cantonale, deux hommes sont sortis de l'appartement concerné et ont été interpellés sans opposer de résistance. Il s'agit de deux Suisses de 23 et 24 ans. Un fusil "soft-air"à billes a été saisi dans le logement et sera remis au bureau des armes. Cette arme appartient au locataire de l'appartement, mais c'est son ami qui est sorti sur le balcon pour l'essayer, en tirant quelques coups dans le gazon. La procureure de service a été avisée.

En plus des groupes du DARD (Détachement d'action rapide et de dissuasion) et de la négociation de la Police cantonale vaudoise, 7 patrouilles de la gendarmerie ont convergé sur les lieux. Les frais d'intervention de la police pourraient être facturés aux concernés.

La Police cantonale rappelle que les répliques "air-soft" sont considérées comme des armes. Si leur acquisition par des personnes majeures est autorisée moyennant signature d'un contrat, leur utilisation sur les lieux accessibles au public est interdite (Loi fédérale sur les armes).

En annexe, une photo de l'arme saisie.

