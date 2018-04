Le départ du 19e slowUp Lac de Morat a officiellement été donné dimanche 29 avril 2018, à 10h, en présence du Président du Conseil National Dominique de Buman. Jusqu’à 17h, les routes du pourtour du Lac de Morat ont été totalement interdites à la circulation motorisée, permettant aux amateurs de vélo, de rollers ou de marche de parcourir sans encombre les 34 km de piste balisée. Pour la deuxième année, une partie du parcours pouvait se faire en Stand Up Paddle, avec un départ commun à Avenches à 10h30. Aucun incident grave n’est à déplorer pour cette édition. Les participants ont globalement respecté toutes les indications de circulation et les mesures de sécurité. En appui à l’organisateur pour tous les aspects liés à la sécurité ainsi qu’au bon fonctionnement de la manifestation, les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise ont collaboré afin d’offrir aux participants un parcours sécurisé, tout en gérant la problématique des accès ainsi que du grand flux de circulation. Présentes à moto, à vélo, mais aussi avec des véhicules, les patrouilles de police ont dû intervenir à quatre reprises, principalement pour des escortes hors du parcours. 17 enfants se sont égarés lors de cette journée, ils ont tous été retrouvés. Au niveau sanitaire, les ambulanciers ont réalisé neuf interventions, principalement pour de petits traumatismes dus à des chutes. Les huit postes de samaritains ont donné des soins à environ 220 personnes. Les pompiers, de leur côté, n’ont pas eu besoin d’intervenir.

Les slowUp se veulent des journées sportives, mais aussi de découverte sans voiture, qui encouragent la mobilité douce. Le prochain slowUp vaudois se déroulera à la Vallée de Joux dimanche 1er juillet, alors que le 15 juillet aura lieu le slowUp Gruyère en terres fribourgeoises.