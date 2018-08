Mercredi 1er aout 2018, vers 21h55, un témoin a avisé les services de secours pour un début d’incendie dans la localité de Suchy. Rapidement sur place, les gendarmes ont constaté que le toit d’une ferme était la proie des flammes. Les pompiers sont intervenus pour circonscrire le sinistre avec d’importants moyens en hommes et véhicules. Une ambulance et le détachement poste médicale avancé ont été mobilisés préventivement. Personne ne se trouvait à l’intérieur de l’habitation au moment du sinistre. Les habitants seront logés chez des proches. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les causes de ce sinistre. Les accès au village de Suchy ont pu être ouvert au terme des opérations vers 01h00. L’intervention a été menée par 72 hommes et une dizaine de véhicule du SDIS Nord vaudois, SDIS Plaine de l’Orbe, DAP Belmont-sur-Yverdon, SPSL, une ambulance du HIB, inspecteur cantonal du feu ECA, 5 patrouilles de la gendarmerie et une de la police Nord vaudois.

