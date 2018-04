En raison du passage du Tour de Romandie, de nombreuses perturbations sont à prévoir sur certains axes routiers du canton de Vaud, les mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 et dimanche 29 avril 2018. Vendredi 27 (Contre-la-montre individuel entre Ollon et Villars/Ollon ), le parcours emprunté sera complètement fermé à la circulation. Pour les étapes en ligne, les 25, 26 et 29 avril, sur l’ensemble des parcours, le trafic inverse à la course sera stoppé au fur et à mesure de l’avancée des coureurs. Les usagers sont instamment invités à faire preuve de prudence, à tenir compte des restrictions imposées et à se conformer à la signalisation mise en place tout comme aux ordres donnés par les services de sécurité (plantons et motocyclistes d'escorte). La Gendarmerie vaudoise remercie les utilisateurs de leur compréhension.

Mercredi 25 avril 2018 - 1ère étape Fribourg - Delémont

Départ Fribourg (13h20) – Avenches (13h28) – Salavaux – Vallamand – Cudrefin – La Sauge (13h49) et sortie du Canton de Vaud.

Jeudi 26 avril 2018 - 2ème étape Delémont – Yverdon-les-Bains

Départ Delémont (13h10) – arrivée sur Vaud à Ste-Croix (16h02) – Vuiteboeuf – Peney – Essert-sous-Champvent – Mathod (16h24) – Suscévaz – Treycovagnes – Yverdon-les-Bains (1er passage à 16h36) – Cheseaux-Noréaz – Villars-Epeney – La Mauguettaz – Cuarny – Pomy (16h55) – Sermuz – Gressy – Belmont-sur-Yverdon – Suchy – Ependes – Suscévaz – Treycovagnes – Yverdon-les-Bains, arrivée vers 17h21.

Vendredi 27 avril 2018 - 3ème étape Contre-la-montre individuel Ollon - Villars/Ollon

1er départ à 14h10 - dernière arrivée à 17h30

Ollon – Huémoz – Chesières – Villars.

Dimanche 29 avril 2018 - 5ème étape Mont-sur-Rolle - Genève

Départ Mont-sur-Rolle (10h35) – Gimel – Saubraz – Bière – Berolle – Mollens – Montricher – Mont-la-Ville – La Praz – Juriens (11h25) – Romainmôtier – Croy – Bofflens – Agiez – Orbe – Mathod (11h43) – Ependes – Suchy – Corcelles/Chavornay – Vuarrens – Pailly - Oppens – La Tuilière – Bioley-Magnoux – Ogens – St-Cierges - Peyres-Possens – Bottens – Bretigny-sur-Morrens – Béthusy – Assens – Bioley-Orjulaz – Bettens (13h05) – Daillens – Penthalaz –Cossonay – Senarclens – Grancy – Cottens – Clarmont – Bussy-Chardonney – Lavigny – Aubonne – Féchy – Perroy – Mont-sur-Rolle (13h50) – Bursins – Vinzel – Luins – Begnins – La Cézille – Genolier – Trélex – La Violette – Gingins – Chéserex – Crassier – Bogis-Bossey – Chavannes-de-Bogis (14h28) – Canton de GE – Genève, arrivée à 14h54.

Les horaires indiqués peuvent être soumis à des modifications en fonction du déroulement de la course.

La Police cantonale remercie la population, ainsi que les usagers, pour leur compréhension.

