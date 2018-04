Dimanche 1er avril 2018 vers 8h30, la Police cantonale vaudoise a procédé à l’interpellation à l’Hôpital Intercantonal de la Broye à Payerne (HIB) d’un Suisse de 24 ans habitant sur la Côte. L’individu s’était présenté à l'hôpital avec des blessures aux deux mains. Devant les explications floues et contradictoires qu’il donnait quant aux circonstances de ses blessures, l’hôpital a contacté la police. Celle-ci a procédé à des vérifications qui ont laissé supposer, grâce notamment à une coopération avec le Centre de coopération policière et douanière (CCPD), que cette personne pouvait être impliquée dans l'agression d'une femme de 36 ans commise la veille en Haute-Savoie.



L’individu a été interpellé et mis à disposition de la justice. La procureure de service a ouvert une enquête dans le but de préciser les circonstances exactes de l’agression commise en France et le degré de responsabilité du prévenu.

