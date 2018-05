Ce jeudi 3 mai 2018, vers 03h30, au cours d’un passage de contrôle, le corps sans vie d'un détenu a été découvert dans sa cellule de la prison du Bois-Mermet à Lausanne. Les causes de sa mort sont pour l’instant inconnues. Il a été retrouvé sans vie, allongé sur son lit. Le détenu était seul dans sa cellule au moment de son décès. Toute intervention d’un tiers semble exclue à ce stade de l’enquête.

Il s’agit d’un ressortissant algérien de 47 ans qui purgeait une peine débutée en mars 2017 et qui devait s’achever en novembre 2018 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour vol.



Le procureur de service a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances et les causes de ce décès. Les investigations sont menées par les enquêteurs de la Police de sûreté et les spécialistes de la brigade de police scientifique en collaboration avec le Centre universitaire romand de médecine légale.