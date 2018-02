Vendredi 16 février 2018, vers 08h40, un commerce d'Epalinges appelait le 117 pour un client agité et visiblement perturbé qui venait de voler de l'argent dans la caisse. A l'arrivée des premiers gendarmes sur place, l'individu avait déjà quitté les lieux. Un individu correspondant à son signalement a finalement été aperçu sur l'autoroute A9 à la hauteur de Lausanne-Vennes; il avait plusieurs fois traversé à pied les voies de circulation. Ce Marocain de 24 ans a pu être interpellé par des patrouilles de la Police cantonale et de la police de Lausanne. Lors de sa fuite, il s'était débarrassé de plusieurs de ses vêtements. La Procureure de service et le médecin de garde ont été avisés.



