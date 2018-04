Samedi 20 janvier 2018, un homme estimant avoir été victime d’une escroquerie sur internet a déposé plainte contre un mineur âgé de 17 ans et domicilié à Sainte-Croix. Le plaignant avait posté une annonce sur un site internet de vente en ligne afin de vendre des paires de chaussures. Celles-ci vendues et envoyées comme convenu, la somme de la transaction n’est jamais arrivée en retour. Rapidement, les investigations entreprises par les gendarmes du poste de Sainte-Croix permettent de déterminer que le suspect, de nationalité suisse, avait effectué plusieurs autres transactions en ligne en procédant de la même manière. Sur la base de ces renseignements, la Police vaudoise a procédé à une perquisition au domicile du mineur suspecté. Celle-ci a notamment permis de saisir plusieurs armes prohibées ainsi que des objets de provenance douteuse. L’enquête a permis de montrer que le suspect avait trompé ses victimes avec l’aide de quatre complices, tous âgés entre 16 et 17 ans au moment des faits, qui ont contribué à créer de faux récépissés postaux. Il s’agit de deux Suisses et de deux ressortissants européens, tous domiciliés dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Ils ont été auditionnés par la Police et ont tous avoué avoir participé à au moins un cas. Au total, ils sont suspectés d’avoir commis 19 escroqueries sur internet entre le mois de septembre 2017 et le mois de janvier 2018 pour un montant avoisinant les 10'000 francs suisses. Les cinq mineurs suspectés ont été laissés libres, mais des procédures pénales sont actuellement instruites contre eux. Afin de prévenir tout cas d’escroquerie sur internet, la Police conseille de toujours vérifier que l’argent qui vous est dû a bien été crédité sur votre compte bancaire avant d’effectuer une livraison d’article.

