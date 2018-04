Dimanche 29 avril, vers 11h50, un ressortissant suisse de 66 ans domicilié à Romanel-sur-Lausanne a perdu la maîtrise de sa machine entre la sortie de l’autoroute et le village d’Oulens-sous-Echallens. L’intéressé faisait partie d’un groupe de motards chargé par le Tour de Romandie de sécuriser la course cycliste. Seul en cause, il a, suite à un dépassement et pour une raison indéterminée, dévié sa trajectoire avant de sortir de la chaussée et percuter le mur d’un rural. Il est décédé sur le coup. Le procureur de service a ouvert une enquête qui devra déterminer les circonstances exactes de cet accident. L’intervention a nécessité l’engagement de 4 patrouilles de gendarmerie et des unités de circulation.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici