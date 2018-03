Samedi 25 mars vers 04h20 sur l’autoroute A1 entre Coppet et Genève, un scooteriste, un Suisse de 32 ans domicilié à Genève, seul en cause, a, pour une raison indéterminée, dévié sa trajectoire sur sa droite et est sorti de la chaussée. La trajectoire l’a ensuite amené à percuter une clôture métallique située en contre-bas de l’autoroute. Le conducteur est décédé sur place.

Le procureur de service a ouvert une enquête qui devra déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements au sujet de cet accident sont priées de prendre contact avec les enquêteurs de la Gendarmerie au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.

L’intervention a nécessité l’engagement de 4 patrouilles de gendarmerie, dont une des unités de circulation.

