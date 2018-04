Jeudi 12 avril, vers 0h50, un véhicule d’une société privée de transferts de fonds a été volontairement percuté par deux voitures de livraison, afin de l’immobiliser. Les convoyeurs ont été contraints de sortir de leur fourgon sous la menace d’armes à feu, dont certaines de type kalachnikov. Les auteurs dont le nombre n’est pas précisément déterminé, sont parvenus à forcer l’arrière du fourgon et à s’emparer d’une partie du chargement, le montant de la somme dérobée restant à établir. Peu après, les auteurs ont bouté volontairement le feu au fourgon de transfert de fonds, aux deux voitures de livraison qu’ils avaient dérobées peu auparavant, ainsi qu’à une auto préalablement utilisée. Ils ont quitté les lieux à bord de plusieurs voitures, dans une direction inconnue. Les deux convoyeurs de fonds ont été libérés sur place. Ils ne sont pas blessés, mais fortement choqués. Ils ont bénéficié d’une prise en charge psychologique, tout comme plusieurs témoins qui ont assisté à ce braquage et ont été menacés par les auteurs.

Malgré l’important dispositif policier mis en place très rapidement par de nombreuses patrouilles de la gendarmerie et des polices communales, les auteurs n’ont pour l’heure pas pu être interpellés.

Le procureur de service a été renseigné et a ouvert une enquête. Les investigations sont confiées aux inspecteurs de la Police de Sûreté vaudoise.

La Police cantonale lance un appel à témoins. Toutes les personnes ayant remarqué des comportements inhabituels ou particuliers avant, pendant ou après les faits sont priés de les signaler au +41 21 333 5 333.

