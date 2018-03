Lundi 12 mars, vers 17h05, le Centre de traitement des alarmes du 118 a reçu plusieurs appels de témoins qui signalaient qu’une ferme était la proie des flammes à Granges-près-Marnand. Les services du feu et la gendarmerie sont immédiatement intervenus. À leur arrivée, le propriétaire, aidé d’un tiers, avait pu faire sortir l’entier du bétail qui se trouvait dans l’étable. Personne n’a été blessé.

Les investigations sont en cours pour identifier la cause de l’incendie. L’enquête est menée par les spécialistes du groupe incendie et de la brigade de police scientifique de la Police de sûreté avec l’appui des gendarmes de la région.

L’intervention a nécessité l’engagement d’une soixantaine de pompiers des SDIS Broye-Vully, Lausanne-Epalinges, Haute-Broye et du CR-CSPi Estavayer, de 5 collaborateurs de la PCi Broye-Vully, de plusieurs patrouilles de la gendarmerie, des spécialistes du groupe incendie ainsi que de la brigade police scientifique de la Police de sûreté.



Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici