Lundi 26 février 2018, vers 09h50, un automobiliste descendait l’avenue du Moulin en direction de la gare à Morges lorsqu’il a emprunté le giratoire dit « Le Moulin ». A la sortie du « rond-point », il n’a pas remarqué la présence d’une femme qui traversait la route sur le passage pour piétons. Il l’a percutée et elle a chuté lourdement au sol, inconsciente. Rapidement prise en charge par les ambulanciers et le médecin du SMUR, elle a été conduite au CHUV dans un état grave. Cette dernière, de nationalité italienne, habite Morges et est âgée de 75 ans. Le conducteur du véhicule, un Suisse de 83 ans domicilié dans la région, n’a pas été blessé mais fortement choqué. Il a immédiatement porté secours à la victime sur place. Son permis de conduire a été saisi sur le champ.

Les investigations, afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’établir les responsabilités, sont menées par les gendarmes spécialistes du groupe technique des unités de circulation. La route a été fermée jusqu’à 15h10 pour les besoins du constat.

La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin afin d’obtenir toute information concernant cet accident. Elle souhaite notamment savoir quel était le cheminement de la victime avant qu’elle ne soit heurtée par l’automobiliste. Elle prie les éventuels témoins d’appeler le 021 333 5 333 ou de s’adresser au poste de police le plus proche.

Cet accident a nécessité l’intervention d’une ambulance du Centre de secours d’urgence avec deux ambulanciers, d’un médecin du SMUR, de quatre patrouilles de la police région Morges et de deux patrouilles du groupe technique de la gendarmerie vaudoise. Le procureur de service a été renseigné.

