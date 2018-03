Samedi matin, vers 01h15, un jeune suisse de 24 ans a été violemment frappé à la tête par derrière au moyen d’un objet contondant alors qu’il se déplaçait entre le Comptoir du Nord vaudois et la route de l’Ancien Stand à Yverdon-les-Bains. Secouru par deux passants, il a été pris en charge par une équipe sanitaire et hospitalisé d’abord à Yverdon-les-Bains, puis au CHUV en raison de la gravité de ses lésions. Il a subi une opération et ses jours ne sont actuellement plus en danger.

Au terme des premières investigations menées par les enquêteurs de la Police de sûreté, il ressort que la victime, domiciliée dans le Gros de Vaud, s’est effondrée sans avoir eu la possibilité de réaliser qu'elle venait de recevoir un coup à l'arrière de la tête. Elle a été agressée vraisemblablement par plusieurs personnes pouvant correspondre aux signalements suivant :

- Homme, 17-19 ans, corpulence mince, 170-180 cm, type européen, cheveux châtains clairs, portait une veste foncée avec un jean délavé et des chaussures blanches;

- Homme, 17-19 ans, corpulence mince, 170 cm environ, type européen, cheveux châtains clairs, portait une veste foncée et un jean bleu;

- Homme, 17-19 ans, corpulence athlétique, plus de 180 cm, type européen, cheveux plus foncés que les autres, portait une veste 3/4 style "Bombers" kaki, jean délavé retroussé en bas au niveau des chevilles, baskets claires;

- Homme, 17-19 ans, corpulence mince, 170-180 cm, type européen, portait un bonnet noir, une veste foncée, jean slim foncé.

Les témoins éventuels de cette agression et les personnes ayant des informations peuvent contacter les enquêteurs de la Police de sûreté en appelant le numéro 021 333 5 333 ou en s’adressant au poste de police le plus proche.

La procureure de service a ouvert une instruction pénale et confié les investigations aux inspecteurs de la Police de sûreté vaudoise. Cette agression a nécessité l’intervention sur les lieux de plusieurs patrouilles de la Police du Nord vaudois.



