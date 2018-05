Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

A la demande de la famille, nous vous prions de diffuser l'avis de disparition suivant : Audrey C., âgée de 26 ans et habitant St-Maurice, aurait quitté son domicile le 24.05.2018 en début de matinée au volant de son auto VS 16891, Honda CRZ grise anthracite. Ses proches n’ont plus de nouvelle depuis lors. Signalement (selon [...]