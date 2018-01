Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Durant les 24 prochaines heures de forts vents et précipitations sont attendus ; évitez les promenades en forêt et hors des zones habitées ; protéger les objets pouvant être emportés par le vent. De plus, des glissements de neige mouillée peuvent être attendus en dessous de 2000m dans tout le canton.