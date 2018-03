Pologne: 4 morts, 21 blessés dans l'effondrement d'un immeuble, selon un nouveau bilan

Varsovie - Quatre personnes sont mortes et 21 autres ont été blessées dimanche dans un immeuble d'habitation de trois étages qui s'est effondré à Poznan, dans l'ouest de la Pologne, probablement à la suite d'une explosion de gaz, ont annoncé la préfecture et les pompiers."Selon les informations les plus récentes, quatre personnes sont mortes et 21 autres ont été blessées", a déclaré le porte-parole du préfet de Poznan, Tomasz Stube, cité par l'agence PAP.Les pompiers poursuivaient leurs fouilles mais ont estimé que ce bilan pourrait être définitif."Selon nos calculs, nos appareils de mesure et nos équipes de sauvetage, il ne devrait plus y avoir personne dans les gravats", a déclaré le chef national des pompiers, Leszek Suski.Selon lui, 40 personnes au total se trouvaient dans l'immeuble avant qu'il ne s'effondre à 07h50 locales (06h50 GMT)."Etant donné le niveau des destructions, il a été admis provisoirement qu'il pouvait s'agir d'une explosion de gaz", a déclaré à la télévision TVN24 le porte-parole national des pompiers.Interrogée par l'AFP, une porte-parole de la police de Poznan a indiqué qu'une enquête avait été lancée suite à la mort de trois personnes "dans l'effondrement d'un bâtiment".(©AFP / 04 mars 2018 17h47)