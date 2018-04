Pologne: GE Power et Alstom choisis pour construire une centrale à charbon pour 1,4 md EUR

ALSTOM

GE

Varsovie - Un consortium formé de GE Power et Alstom a été choisi mercredi pour la construction d'une centrale à charbon sur le site d'Ostroleka en Pologne , pour un coût de plus de 6 milliards de zlotys (1,4 md EUR), a annoncé le groupe Energa, copropriétaire d'Ostroleka.La signature d'un accord formel sur la construction de cette centrale de 1.000 MW est subordonnée à l'aval des instances statutaires des investisseurs, selon un communiqué publié sur le site d'Energa.La construction de cette centrale à Ostroleka, une ville du nord-est de la Pologne, située aux portes de la région des lacs et forêts de Mazurie, est un projet commun des groupes énergétiques Enea et Energa, contrôlés par le Trésor d'Etat polonais.Selon des annonces antérieures, la centrale utilisera 3 millions de tonnes de charbon par an provenant des mines de Silésie (sud).sw/LyS(©AFP / 04 avril 2018 17h57)