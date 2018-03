Pologne-UE: Varsovie campe sur ses positions

Varsovie - Le chef de la diplomatie polonaise a réaffirmé mercredi le droit de son pays de réformer sa justice comme il l'entend, "déplorant" le recours par l'Union européenne à une procédure inédite pouvant mener à des sanctions.Jacek Czaputowicz, qui présentait devant le Parlement son exposé général sur la politique étrangère de Varsovie, a confirmé ainsi implicitement que la réponse polonaise aux recommandations de Bruxelles, transmise la veille, n'annonçait pas de modifications notables des réformes controversées.L'exécutif européen a activé fin décembre la phase préliminaire de l'article 7 du traité de l'UE qui peut mener en théorie à une suspension des droits de vote du pays visé au sein de l'Union."Nous défendons notre droit à conduire les réformes du système judiciaire conformément aux attentes des Polonais", a-t-il dit.La Pologne est opposée, a-t-il souligné, aux propositions de faire dépendre l'octroi des fonds européens du respect de l'Etat de droit."L'Etat de droit est pour nous une valeur précieuse (...) nous craignons cependant que des critères nébuleux peuvent conduire à une limitation arbitraire des droits de pays membres", a dit le ministre.S'il a réaffirmé l'attachement de la Pologne à sa place au sein de l'UE - rappelant que 87% des Polonais y sont favorables - il a souvent donné à son exposé un ton eurosceptique."La Commission européenne n'est pas un super-gouvernement ni le PE un super-Parlement, habilités à donner des instructions aux gouvernements et parlements nationaux", a-t-il dit.Le ministre a dénoncé le protectionnisme qui s'exprime, selon lui, dans le projet de directive sur le travail délégué."Nous ne pouvons pas accepter de règles du jeu qui suppriment nos avantages concurrentiels au nom de principes imposés par des partenaires plus puissants, alors que leurs avantages doivent être maintenus", a-t-il dit.Aux yeux des Polonais, la directive en question frappera durement les entreprises polonaises travaillant en Occident, en imposant des barrières bureaucratiques lourdes, en premier lieu aux transporteurs routiers, obligés de payer leurs conducteurs au tarif du pays desservi, mais aussi aux entreprises de bâtiment.M. Czaputowicz a jugé aussi qu'une Union à deux vitesses conduirait à marginaliser certains pays et à créer un "directoire des puissances".Il s'est prononcé pour un budget européen "ambitieux" malgré le Brexit, proposant de "renoncer aux rabais" et d'augmenter les cotisations, y compris celle de la Pologne.Il a aussi plaidé pour un "accès égal" au Fonds européen de la défense, pour "éviter que les plus grands pays, possédant une importante industrie de défense, profitent le plus des propositions de la Commission, tandis que les pays plus petits risqueraient de voir leur potentiel réduit".Rappelant que l'Allemagne est le "principal partenaire politique et économique de la Pologne dans l'UE", M. Czaputowicz a souhaité travailler sur le règlement des divergences avec Berlin, citant le projet du gazoduc Nord Stream 2 et les réparations de guerre.Quant aux relations avec la Russie, la Pologne souhaite entretenir un "dialogue politique" avec Moscou, mais "sans ignorer sa politique agressive actuelle vis-à-vis de l'Occident".(©AFP / 21 mars 2018 12h04)