Pologne: des handicapés cessent leur occupation du Parlement

Varsovie - Une dizaine de jeunes handicapés qui occupaient depuis quarante jours avec leurs familles un couloir du Parlement à Varsovie pour réclamer une hausse de leurs maigres allocations ont annoncé dimanche qu'ils mettaient fin à leur mouvement.Leur décision a été prise dans le contexte de la session de printemps de l'assemblée parlementaire de l'Otan, tenue au siège du parlement depuis vendredi et jusqu'à lundi.Invoquant des raisons de sécurité, les autorités ont bloqué le couloir occupé par les protestataires, en leur laissant l'usage d'un cabinet de toilettes, mais en coupant l'accès aux douches et au monde extérieur."Après quarante jours, nous suspendons notre protestation au Parlement", a déclaré à la chaîne de télévision polonaise TVN24 une des figures de proue du mouvement, Iwona Hartwich, qui campait dans le Parlement avec son fils handicapé de 23 ans. "Nous sommes inquiets pour le bien-être de nos enfants, nous sommes coupés de tout", a-t-elle expliqué.Les protestataires demandaient une allocation mensuelle de 120 euros pour les handicapés adultes répondant à certains critères. Le gouvernement, qui leur a accordé une augmentation modeste d'une allocation existante, a refusé d'en créer une nouvelle, invoquant des raisons budgétaires.Le coût qu'elle représenterait pour l'Etat n'a pu être établi avec certitude, le nombre de personnes concernées variant selon les sources, de 72.000 à 700.000. Le montant maximal de ces dépenses pourrait aller, selon les médias polonais, jusqu'à 1,2 milliard d'euros par an.A en croire les sondages, les manifestants étaient soutenus par une majorité de Polonais et des manifestations de soutien ont eu lieu ces dernières semaines à Varsovie et dans plusieurs villes.Selon les handicapés - ceux qui ont besoin d'assistance permanente -, les allocations qu'ils touchent correspondent à 210 euros par mois. Le ministère des Finances a publié ses propres calculs, d'où il découlait qu'ils pouvaient compter sur 700 euros, en argent et en prestations de soins.(©AFP / 27 mai 2018 15h26)