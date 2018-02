Pologne: la loi sur la Shoah "malvenue" (Le Drian)

Paris - La loi polonaise sur la Shoah, qui vise à interdire toute expression attribuant des crimes nazis à la Pologne, est "malvenue" et "condamnable", a déclaré mercredi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian."Cette loi est malvenue, il ne faut pas réécrire l'Histoire, ce n'est jamais très bon et il faut surtout s'arc-bouter à la mémoire de la Shoah, la diffuser partout, régulièrement, systématiquement", a déclaré M. Le Drian sur la chaîne BFMTV et la radio RMC."Tout élément qui pourrait venir pervertir cette mémoire est négatif", a-t-il poursuivi, en qualifiant de "posture condamnable" le vote de la loi en Pologne.Interrogé sur ce que l'Union européenne pourrait entreprendre contre ce texte, Jean-Yves Le Drian a estimé que la "pression morale sera suffisamment forte". "Enfin je l'espère", a-t-il ajouté."J'espère aussi que le peuple polonais saura se raviser et faire en sorte qu'aux prochaines échéances, il sorte de ce carcan qui lui est imposé par des options nationalistes tout à fait regrettables", a déclaré le ministre français.Le président Andrzej Duda a promulgué mardi la loi qui prévoit trois ans de prison pour quiconque accuse la nation ou l'État polonais de participation aux crimes de l'Allemagne nazie.Le Tribunal constitutionnel polonais doit encore vérifier la conformité de ce texte avec la loi fondamentale en ce qui concerne la liberté d'expression.La loi a provoqué des tensions avec Israël qui y voit une tentative - que Varsovie dément - de nier la participation de certains Polonais au génocide des Juifs, voire d'empêcher les survivants de la Shoah de raconter leur expérience.Les États-Unis ont aussi exprimé mardi leur "déception" après la signature du texte qui "nuit à la liberté d'expression et au débat académique".(©AFP / 07 février 2018 08h54)