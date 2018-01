Pologne: prison pour deux manifestants qui se sont dénudés à Auschwitz

Varsovie - Deux manifestants du groupe "Love Macht Frei" qui s'étaient dénudés il y a un an devant l'entrée du camp d'extermination nazi d'Auschwitz ont été condamnés mercredi à la prison par un tribunal local pour offense à ce "lieu de mémoire de l'humanité".Deux membres de ce groupe informel, tous les deux Bélaruses installés en Pologne, identifiés seulement comme Adam B. et Mikita V., ont été condamnés respectivement à un an et demi de prison et un an et deux mois.Dix autres, âgés de 20 à 27 ans, dont un citoyen allemand, ont écopé l'un d'une amende de 10.000 zlotys (2.400 euros), les autres de travaux d'utilité publique.Ils doivent également verser au Musée d'Auschwitz chacun 330 euros à titre de compensations.Par un jour de mars 2017, les membres du groupe se sont dénudés et attachés entre eux. Ils ont suspendu une banderole blanche avec l'inscription "love" en rouge en haut du portail de l'ancien camp nazi portant la notoire inscription "Arbeit Macht Frei" ("Le travail rend libre" en allemand) et tué un mouton.Après l'annonce du verdict Mikita V. a déclaré que le tribunal les a condamnés "injustement, pour une action artistique".Pour avoir infligé la souffrance au mouton, ils ont été privés du droit de posséder un animal pendant dix ans, a également décidé le tribunal et doivent payer environ 500 euros chacun à une association de protection d'animaux.Le procureur Mariusz Slomka qui a requis des peines supérieures à celles prononcées à l'encontre des deux organisateurs de la manifestation, a souligné dans son réquisitoire qu'"Auschwitz était un lieu de mémoire de l'humanité, le symbole du martyre, un cimetière pour des milliers d'êtres humains"."Nous devons envoyer un signal clair (...) que des actes de ce genre ne peuvent jamais se reproduire", a-t-il dit.Mikita V. et Adam B. ont expliqué qu'ils avaient agi pour une bonne cause - leur protestation était un acte pacifiste, un cri contre la guerre. Ils ont regretté d'avoir fait souffrir un animal."Ces personnes ont profané un lieu parmi les plus tragiques dans le monde (...) tentant d'en user avec impudence pour promouvoir des idées vaseuses qui n'ont jamais été vraiment précisées, et en blessant des millions de gens dont les proches avaient péri" dans le camp, a commenté Piotr Cywinski, le directeur du musée d'Auschwitz, cité par l'agence PAP.Dans un communiqué publié l'an dernier, le groupe a affirmé que le mouton tué représentait une "victime de la guerre à qui la vie avait été enlevée définitivement".Entre 1940 et le début de 1945, quelque 1,1 million de personnes, dont un million de Juifs européens, ont été exterminés à Auschwitz. Quelque 80.000 Polonais non juifs, 25.000 Roms et 20.000 soldats soviétiques ont également été tués dans ce camp libéré par l'Armée Rouge le 27 janvier 1945.(©AFP / 17 janvier 2018 17h33)