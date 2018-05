Pologne: sept mineurs recherchés après une secousse dans une mine

Varsovie - Sept mineurs sont recherchés après une forte secousse survenue samedi dans la mine Zofiowka dans le bassin de Silésie dans le sud de la Pologne, d'autres employés ayant pu être évacués, a indiqué l'Office polonais des mines (CUW)."Selon les récentes informations, on recherche sept employés. Huit équipes de sauveteurs sont sur place", a indiqué Anna Swiniarska-Tadla, porte-parole de CUW, citée par l'agence PAP.Les sauveteurs ont installé une base dans la région de l'accident, mais ne peuvent pas agir à cause d'un taux de méthane trop élevé, selon CUW.La secousse a eu lieu à 11H00 locale (09H00 GMT) à la profondeur de 900 mètres et a été ressentie également à la surface.Le charbon reste la principale ressource énergétique en Pologne. L'an dernier, les mines polonaises ont extrait 65,5 millions de tonnes de charbon.(©AFP / 05 mai 2018 13h17)