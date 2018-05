Polyphor affine sa fourchette de prix et relève une option d'émission

Zurich (awp) - La société biopharmaceutique Polyphor a précisé la fourchette de prix de ses actions dans le cadre de leur prochaine introduction (IPO) à la Bourse SIX. Celle-ci passe à 35-38 francs, après 30-40 francs, indique le groupe d'Allschwil vendredi dans un communiqué. Par ailleurs, une option d'émission supplémentaire a été relevée à 55 millions de francs, portant le produit brut potentiel de l'IPO à 165 millions, contre 150 millions visés jusqu'ici.Suite à l'affinement de la fourchette de prix et le relèvement de l'option de surallocation, l'offre de base comprendra 2,9 millions de nominatives nouvellement émises, pour un produit brut de 100 millions de francs, auxquelles s'ajouteront jusqu'à près de 1,9 millions de titres supplémentaires dans le cadre de l'exercice de deux options d'émission (upsize et surallocation) pour un produit cumulé de 65 millions.La constitution du livre d'ordres (bookbuilding) devrait se terminer au 14 mai. La publication du prix définitif et du nombre d'actions vendues dans le cadre de l'offre est prévue le 15 mai, date attendue par Polyphor pour sa cotation sur SIX Swiss Exchange sous le sigle POLN.buc/lk(AWP / 11.05.2018 08h05)